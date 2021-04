"BU BİRAZ SİNİR BOZUCUYDU"

Kim Kardashian, kendisinin Kaliforniya'da, West'in ise Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada tecrübe ettiği zorluklardan bahsetmişti.

'Keeping Up With The Kardashians' adlı programın son bölümünde konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Kanye, bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor" ifadelerini kullanarak eşinin ilişkilerine dair yaptığı paylaşımların ayrılık kararı almasında etkili olduğunu söylemişti.