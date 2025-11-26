Kimlik, İnanç ve Aile: En Karanlık Yüzleşme Başlıyor

İranlı ödüllü yönetmen Nader Saeivar’ın yeni uzun metrajlı filmi 'Hacamat’ın çekimleri Berlin’de tamamlandı. Filmin yapımcılığını Arthood Film ve Sugarworkz üstlendi.

Kurgusu ünlü İranlı yönetmen Jafar Panahi tarafından yapılacak olan 'Hacamat’ın oyuncu kadrosunda; Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu, Aziz Çapkurt, Nastassia Kinski, Nicolette Krebitz ve Jael Cem İlhan yer alıyor.

Cesur bir senaryonun etkileyici ve estetik sahnelerle hayat bulduğu 'Hacamat’ta, 'Kerem' ile ilgili ortaya çıkan sır dindar ailesi üzerinde skandal etkisi yaratır. Ağabeyi 'Murad', onu geleneğin pençesinden korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak kimlik ve özyönetim mücadelesi ilerledikçe, 'Murad'ın kendi sırrı da su yüzüne çıkacaktır.

