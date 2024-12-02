Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç olur?

        Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç olur?

        TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası kira artış oranı gündeme gelecek. Ev sahibi ve kiracısını yakından ilgilendiren kira zammı en son TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yüzde 62,02 oldu. Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile aralık ayı kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık ayı kira artış oranı için geri sayım başlamış durumda. Aralık ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile belli oluyor. Ev sahiplerinin ve kiracıların gözleri "Aralık ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Aralık ayı kira artış oranı hesaplama...

        2

        ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları belirlenecek. Kasım ayı enflasyon oranının 3 Aralaık Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da enflasyon rakamlarıyla aynı gün belli olması bekleniyor.

        KASIM KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?

        Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.

        3

        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

        ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

        Örnek Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı