Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç olur?

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları belirlenecek. Kasım ayı enflasyon oranının 3 Aralaık Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da enflasyon rakamlarıyla aynı gün belli olması bekleniyor.

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?

Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.