Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç olur?
TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası kira artış oranı gündeme gelecek. Ev sahibi ve kiracısını yakından ilgilendiren kira zammı en son TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yüzde 62,02 oldu. Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile aralık ayı kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı yüzde kaç olur?
Aralık ayı kira artış oranı için geri sayım başlamış durumda. Aralık ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile belli oluyor. Ev sahiplerinin ve kiracıların gözleri "Aralık ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Aralık ayı kira artış oranı hesaplama...
ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?
Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları belirlenecek. Kasım ayı enflasyon oranının 3 Aralaık Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da enflasyon rakamlarıyla aynı gün belli olması bekleniyor.
KASIM KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?
Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Örnek Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL