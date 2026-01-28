KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira zamları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta, yüzde 34,88’lik tavan oran uygulandığında artış tutarı 10 bin 464 TL’ye ulaşıyor. Bu hesaplamayla birlikte zamlı kira bedeli 40 bin 464 TL olarak uygulanıyor.