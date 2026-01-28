Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ARTIŞI ŞUBAT 2026: Şubat kira zammı ayın kaçında belli olacak? Kira artışı ne kadar olacak?

        Şubat kira zammı ayın kaçında belli olacak? Kira artışı ne kadar olacak?

        Konut ve iş yeri kiralarında yeni dönem için kritik takvim yaklaşıyor. Şubat ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ile ev sahipleri, zam oranını belirleyecek TÜİK enflasyon verilerine kilitlendi. Açıklanacak rakamlarla birlikte uygulanacak kira artış oranı netleşecek. Peki, Şubat ayı kira zammı duyuruldu mu, oran ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 28.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:32
        1

        Kira artışlarında belirleyici olacak Şubat ayı hesaplaması için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaşacağı enflasyon verileri, yeni dönemde geçerli olacak zam oranını ortaya koyacak. Milyonlarca tarafın merakla beklediği Şubat ayı kira artış oranına ilişkin detaylar, TÜİK takvimiyle birlikte netlik kazanacak. İşte güncel bilgiler...

        2

        ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

        Şubat ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Enflasyon 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Enflasyon oranları belli olduktan sonra kira zam oranına yer vereceğiz.

        3

        OCAK AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Aralık ayında kira artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

        Aylık TÜFE artışı: %0,89

        Yıllık TÜFE artışı (Aralık 2024'e göre): %30,89

        On iki aylık ortalama artış: %34,88

        Buna göre, Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştır.

        4

        KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

        Kira zamları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta, yüzde 34,88’lik tavan oran uygulandığında artış tutarı 10 bin 464 TL’ye ulaşıyor. Bu hesaplamayla birlikte zamlı kira bedeli 40 bin 464 TL olarak uygulanıyor.

