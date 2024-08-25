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        Haberler Ekonomi Para Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı - Para Haberleri

        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:37
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        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyan döneminin sona ermesinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        GİB'in, bu yılın başından itibaren, elde ettikleri kira gelirini beyan etmesi gerekenlerin tespiti ve bilgilendirilmesine yönelik çok sayıda çalışmayı devreye aldığını anımsatan Şimşek, belirli kira bedelinin üzerindeki konutlar, günlük ve haftalık gibi kısa süreli konutlar ile iş yeri kiralarının banka hesapları üzerinden tahsil edilmesi gerektiğini söyledi.

        Şimşek, kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında da gönderim nedeni olarak "kira ödemesi" gerekçesinin seçilmesi gerektiğine işaret ederek, "Başkanlığımız, bankalardaki IBAN'lara yapılan ödemeler üzerinden gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, kira geliri eden yaklaşık 700 bin mükellefe gelir vergisi beyan dönemi öncesinde ve beyan dönemi içinde beyanname vermeleri gerektiğine yönelik bilgilendirme ve hatırlatma SMS'leri gönderdi. Gayrimenkullerini kiraya verip de banka kayıtları içinde yer almayan mükelleflerin de tespit edilebilmesi amacıyla tapu ve nüfus idarelerinden alınan bilgilerden hareketle potansiyel olarak kiraya verildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışması başlatıldı." diye konuştu.

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        Bu çalışmada, vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kontroller neticesinde beyanname vermediği gerekçesiyle vergi dairesine çağrılanlar için yaklaşık 153,4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendiğini bildirdi.

        Şimşek, ayrıca söz konusu mükelleflerden, bu çalışma sonrasında uyum göstererek kendiliğinden beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200,7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Diğer taraftan, kira geliri elde edenlerin hızlı ve kolay şekilde tespit edilebilmesi amacıyla Dijital Vergi Dairesine ve GİB Mobil'e eklenen 'Kira bildirim formu' ile kiralanan konut ve iş yerlerine ilişkin bilgilerin kiracılar tarafından elektronik olarak Başkanlığa bildirilebilmesi sağlandı. 23 binden fazla kiracı tarafından bu form doldurularak kiralanan taşınmazlara ilişkin bilgi verildi. Tüm bu çalışmalar neticesinde beyan dönemi içerisinde 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi ve 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan etti." ifadesini kullandı.

        1 MİLYON MÜKELLEFE HATIRLATMA

        Şimşek, GİB'in, beyan döneminin sona ermesinin ardından bir kez daha, hem IBAN üzerinden hem de nakit olarak kira geliri tahsil ettiği halde beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan SMS'ler gönderdiğini belirterek, "GİB tarafından yapılan bu hatırlatmalara istinaden beyan döneminden sonra 95 bin 989 mükellef tarafından beyanname verilerek 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi bildiriminde bulunuldu. Başkanlık bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Söz konusu mükelleflerin vergi dairesindeki işlemler başlamadan önce Vergi Usul Kanunu'ndaki pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verme hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Pişmanlıkla beyanname verilmesi durumunda vergi ziyaı cezası kesilmiyor. Mükellefler beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda verip, vergilerini banka kartı veya kredi kartıyla ödeyebiliyor." dedi.

        Kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu yıl yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı şekilde ve tüm ülke çapında yürütüldü. Elde edilen kazançların beyan döneminde doğru şekilde beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından önem taşıyor. Vergide adalet ve etkinliği artırıyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe açığını azaltıyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların her zaman olduğu gibi takipçisi olacağız."

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