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İstanbul'da kira tartışması: Ev sahibini silahla öldürdü

İstanbul'da kira tartışması cinayetle sonlandı. Kiracı ile ev sahibi arasında kira artırımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı tarafından silahla göğsünden vurulan ev sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları sokakta feryat ederken, katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı

Son dakika | İstanbul Kağıthane'de kira tartışması: Ev sahibini öldürdü
Kira tartışması: Ev sahibini öldürdü
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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Hamza C. ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

EV SAHİBİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Yine iddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Tombul'u gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, katil zanlısı Hamza C.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un ev sahibi olduğunu, aralarında çıkan tartışmada silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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