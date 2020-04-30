Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu, evi kentsel dönüşümde olan vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde, 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişikliğe göre, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bu kapsamda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin olarak ödenebilmesi uygulamasında süre bir yıl olarak tespit edildi. Yapılan bu değişiklikle birlikte kira yardımı da gündeme geldi. İşte kira yardımı başvuru ve sorgulama detayları...

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 SORGULAMA

Kira yardımı başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliniyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası )

KİMLER KİRA YARDIMI ALABİLİR?

Bu yardımın alınabilmesi için öncelikle mal sahibi veya kiracının bulunduğu yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunması gerekir. Bu tespitten sonra yapı tahliye edilip yıkıma başlanır ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşa edilir. Ancak bu süre içinde riskli yapıda bulunan mal sahibi ve kiracıların başka bir yerde bulunmaları gerekir. Bu yüzden de kira yardımı yapılır.