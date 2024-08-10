Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kıraç Galvaniz Telekominikasyon hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanımı, BIST kodu, talep toplama tarihleri

        Kıraç Galvaniz halka arz oluyor! Kıraç Galvaniz ne zaman talep toplamaya başlayacak?

        Ağustos ayında halka arz olan Kıraç Galvaniz'in tüm detayları netleşti. Birkaç gün içerisinde talep toplamaya başlayacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı. Öte yandan, firma 45 milyon lot dağıtımı yapacak. İşte, Kıraç Galvaniz halka arzında merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 'TCKR' BIST kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri...

        2

        KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

        3

        KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 14-15 Ağustos, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        4

        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;

        300 bin katılım - 90 lot 2160 TL

        700 bin katılım - 39 lot 936 TL

        1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL

        1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL

        1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL

        2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL

        2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL

        3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL

        5

        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 40 İşletme sermayesi,

        Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,

        Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,

        Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,

        Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.

        6

        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!