Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 'TCKR' BIST kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri...