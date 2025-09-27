Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Kıraç, Güllü'yü andı - Magazin haberleri

        Kıraç, Güllü'yü andı

        Edirne'de sahne alan Kıraç, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü anıp; "Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:29
        Kıraç, Güllü'yü andı
        Kıraç, Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalleri kapsamında sahne aldı. Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kıraç konserine Edirneliler yoğun ilgi gösterdi.

        Kıraç, konserin son bölümünde, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü andı.

        Kıraç; "Aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin de başı sağ olsun" dedi.

        #kıraç
        #Güllü
