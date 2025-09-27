Kıraç, Güllü'yü andı
Edirne'de sahne alan Kıraç, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü anıp; "Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu" dedi
Kıraç, Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalleri kapsamında sahne aldı. Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kıraç konserine Edirneliler yoğun ilgi gösterdi.
Kıraç, konserin son bölümünde, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü andı.
Kıraç; "Aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin de başı sağ olsun" dedi.