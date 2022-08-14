Kiracıları çıkarmak için kapıya moloz döktüler!

Kadıköy’de, yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi. Kiracıları çıkarmak için ise müteahhit firma, sokağa ve bina girişine moloz dökerek apartmanın yaya girişini engelledi. Kiracılar ise durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.
İHA'nın haberine göre ilçede bir firma tarafından yıkımı planlanan bina, içerisinde kira sözleşmeleri bulunan kiracılara rağmen yıkımına başlandı.
YAYA GİRİŞİNİ ENGELLEDİLER
Binada bulunan kiracılar ise kira sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise apartman girişine moloz dökerek binanın yaya girişini engelledi.
Sokağa ve apartmanın girişine moloz döken kişiler tüm uyarılara rağmen kamyonla getirdikleri molozu sokağa ve bina girişine dökerek olay yerinden uzaklaştı.
Binada bulunan kiracılar ise durum üzerine şaşkına döndü. Olayı emniyet ekiplerine bildiren bina sakinleri molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılması için yardım bekliyor.
"DAĞDA MI YAŞIYORUZ, MOLOZ DÖKMEK NEDİR?"
Apartman sakini Metin Göktaş da, “Burası müteahhide verilmiş. Daire sahiplerine söylemeyi bile tenezzül etmemişler. Bize bir kağıt falan gelmedi. Kadıköy’ün göbeğinde yaşıyoruz görüyorsunuz durumu yani. Kadıköy ya burası Kadıköy. Çocuklarım bugün dışarı çıkamadı. Beni aradılar. Baba evden çıkamıyoruz diye. Ben de aşağı inip yolu açmaya çalıştım. Dağda mı yaşıyoruz abi binanın önüne moloz dökmek nedir” dedi.
YORUMLAR