Kiracıları çıkarmak için kapıya moloz döktüler!

Kadıköy’de, yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi. Kiracıları çıkarmak için ise müteahhit firma, sokağa ve bina girişine moloz dökerek apartmanın yaya girişini engelledi. Kiracılar ise durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

İHA'nın haberine göre ilçede bir firma tarafından yıkımı planlanan bina, içerisinde kira sözleşmeleri bulunan kiracılara rağmen yıkımına başlandı.