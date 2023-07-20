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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kiracısının evini basıp tehdit etti!

        Gece yarısı kiracısının evini basıp küfürler savurdu

        Beylikdüzü'nde kiracısına "Oğlum geliyor, evden çıkın" diyen ev sahibi, gece yarısı kapıya dayanarak olay çıkardı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:44
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        Kiracısının evini basıp tehdit etti!
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        Beylikdüzü’nde kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyen ev sahibi, gece yarısı kapıya dayandı. Küfür ve tehditlerle kapıyı yumruklayan ev sahibi, kiracısının o anları kayıt altına almasıyla bir anda kibarlaşarak üslubunu değiştirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi birden fazla boş dairesinin olmasına rağmen kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyerek evini boşaltmak istedi. Kiracısının “Hayır” cevabı üzerine ise gece yarısı eşi ile birlikte kapıya dayanan ev sahibi, küfür ve tehditler savurdu. Kiracı kadının o anları cep telefonu ile kayıt almasıyla birlikte ev sahibi, bir anda sakinleşerek konuşmasını değiştirdi. Küfür ve tehditler savurduğunu reddeden adam, kapının kapanmasıyla yeniden küfür etmeye başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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