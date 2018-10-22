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Kiralık katil Murat K., bir çocuk ve bir kadını yanlışlıkla öldürdü!

İstanbul Kağıthane'de iki ay önce evinin önünde otururken öldürülen Zübeyde Kahraman'ın, iki aile arasında yaşanan arsa husumetiyle ilgili tutulan bir kiralık katil tarafından yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Kahraman'ın öldüren kiralık katil Murat K.'nın, 2005 yılında da yine yanlışlıkla 6 yaşında bir çocuğu öldürdüğü belirlendi

22.10.2018 - 15:39 | Güncelleme:

 

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 10 Ağustos günü saat 23.40 sıralarında bir eve doğru ateş açıldı. Araçtan açılan ateş sonucu Hamza T. yaralandı. Evinin önünde oturan 40 yaşındaki Zübeyde Kahraman ise öldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şok detaylara ulaştı. İddiaya göre saldırıda asıl hedef Hamza T. idi, Zübeyde Kahraman ise yanlışlıkla öldürülmüştü.

HUSUMETLİ İKİ AİLE

Polisin ulaştığı ayrıntılara göre, Hamza T.'yi azmettirenler Süleyman A. ve kardeşleriydi. İddialara göre T. ve A. aileleri eski iş ortaklarıydı. Ve bir süre önce ortaklıkları bitmişti. Biten ortaklığın ardından A. ailesinin, Hamza T. ve akrabalarına gözdağı vermek için daha önce 4 kez silahlı saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

13 YIL ÖNCE YANLIŞLIKLA ÇOCUĞU, ŞİMDİ DE KADINI ÖLDÜRMÜŞ!

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ve deliller bir bir toplandı. Delillere göre Süleyman A. ve kardeşleri, Murat K. adlı kiralık katil tuttu. Murat K., Hamza T.'ye ateş açarken, yanlışlıkla Zübeyde Kahraman'ı öldürdü. Yapılan araştırmada katil zanlısı Murat K.'nın, 2005 yılında da yine başkasına ateş ederken yanlışlıkla 6 yaşında bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Elde edilen delillerin ardından operasyon yapıldı. Katil zanlısı Murat K. ile olayın azmettiricileri olduğu belirtilen 4 kardeş ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, katil zanlısı Murat K. ile buluşma anları, saldırının planları ve saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri de elde edildi. Katil zanlısı suçunu itiraf ederken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
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