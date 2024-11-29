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        Haberler Yaşam Kırgızistan'ın yaylaları ve yılkı atları, Kırgızların vazgeçilmezleri arasında

        Kırgızistan'ın yaylaları ve yılkı atları, Kırgızların vazgeçilmezleri arasında

        Kırgızistan'ın çok büyük bir bölümünü kapsayan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası listesinde bulunan Tanrı Dağları, yaylaları ve yılkı atlarıyla öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:29
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        Tanrı Dağları'ndaki yaylalar ve 'Tanrı Dağları'nın efendileri' olarak gösterilen yılkı atları ise Kırgız halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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        Kırgız halkının büyük bir çoğunluğu, göçebe hayat tarzını benimsediğinden, tarih boyunca atlarla sıkı bir ilişki içerisinde oldu.

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        Kırgız ağıtlarında mitolojik bir unsur olarak yer alan at, toplum için büyük önem taşımakla birlikte, taşıma aracı olarak ve spor alanında kullanılıyor. Ayrıca etinden ve sütünden yararlanılıyor.

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        "TEMİZ HAVADA ÇALIŞIP GÜNÜ GEÇİRMEK DAHA İYİDİR"

        Kazakistan'ın Karakol bölgesinde yaşayan Okubaev ailesi, yazları Tanrı Dağları'nda büyükbaş hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra at besiciliği yapıyor.

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        Zorlu doğa koşullarında dağda aylarca doğal beslenerek ve kımız içerek yaşamını sürdüren aile, yayladaki yaşamlarını anlattı.

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        Eşiyle birlikte, Kaymarık Köyü'nde 25 yıldır çobanlık yapan İşen Ali Okubaev, inek ve yılkı atı güderek, çocuklarını yaylada büyüttüklerini anlattı.

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        Okubaev, uzun yıllardır Kök-Tüz yaylasına çıkarak, vahşi doğa içerisinde kaldıklarını ve kendileri için en önemli unsurun su olduğunu belirtti.

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        Şehre gidip çalışmaktansa, yaylada hayvan gütmeyi tercih ettiklerini dile getiren Okubaev, "Temiz havada çalışıp günü geçirmek daha iyidir. Çocukların sağlığı ve hafızası için de buranın havası yararlıdır" ifadesini kullandı.

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        Okubaev, sağlık için birçok insanın da yaylaya geldiğini ve tedavi olup geri döndüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:

        "At sütü çok yararlıdır. Ufak tefek hastalıkları temizler. Bazıları yaylada 10 gün, bazıları 5 gün kalır. Atın sütünü içer, tedavi olur ve gider. İç organları rahatsız olanlara da at sütü çok iyi gelir. Astım olanlara buradaki suyun yanında sabahleyin yürüyüş yaparlarsa iyi gelir. Bu yöntemle iyileşenler var. Mesela ablam buraya ilk geldiği gün yukarıya yürüyemiyordu. Sonraları gün doğmadan su yanında yürüye yürüye iyileşti. Buraya gelmek isteyenleri Karakol'dan atlarla 2 saatte buraya getirebiliyoruz."

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        "GÜNLERİMİZİ İYİ GEÇİRİYORUZ"

        İşen Ali Okubaev'in eşi Saadet Okubaev ise yaylaya yaz, kış gelen gezginler için yemek yaptıklarını da dile getirerek, "Çok şükür, günlerimizi iyi geçiriyoruz. Yaylaya alıştık. Kışın soğuk olur. Ona da alıştık. Yazın daha iyi ama sıcak" diye konuştu.

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        Yaylada her şeyin doğal olduğunu vurgulayan Saadet Okubaev, şunları kaydetti:

        "İnekleri sağdıktan sonra kaymak alırız, sonra sarı yağ yaparız. Ekmeği elde yaparız. Sütten süzme yapılır, sonra kurut yaparız. Hepsi doğal, ve güzel besin olur bizim için. Tatilcilere de ikram ederiz. Köydeki çocuklara da veririz. Çok şükür, at sağarız. O da tatilciler için güzel gelir. Kendimiz için de güzel."

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        #Yılkı atları
        #Kırgızistan
        #Tanrı Dağları
        #unesco
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