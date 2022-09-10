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25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 0:00 / 0:00

İHA

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik sürdürülen saha ve risk analizi çalışmaları neticesinde A.E.'nin (37) kullandığı tankeri, Kırıkkale-Samsun kara yolunda durdurdu. Yapılan ölçümde tankerdeki yağ karışımlı 25 bin 140 litre yakıtın kaçak olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü A.E. hakkında "petrol piyasası kanunu" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Tanker ise muhafaza altına alındı.