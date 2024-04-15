Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil önce yayaya ardından dapark halindeki dorseye çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Giriş: 15.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:43
Kırıkkale'de Ş.Ç.O. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarımahmutlar köyü girişinde önce yol kenarında bekleyen yayaya, ardından park halindeki tır dorsesine çarptı.
Otomobilde bulunan S.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü ile yaya G.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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