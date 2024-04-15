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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil önce yayaya ardından dapark halindeki dorseye çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:43
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        Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kırıkkale'de Ş.Ç.O. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarımahmutlar köyü girişinde önce yol kenarında bekleyen yayaya, ardından park halindeki tır dorsesine çarptı.

        Otomobilde bulunan S.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan sürücü ile yaya G.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #Kırıkkale
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