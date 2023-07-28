Kırıkkale'de fırtına minareyi yıktı
Kırıkkale'de etkili olan şiddetli fırtınada bir caminin minaresini yıkıldı. Minare parçalarının enerji nakil hattına zarar vermesi nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı
Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
AA'nın haberine göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde etkili olan fırtına merkez camiye ait minareyi yıktı.
Cami bahçesine ve yola düşen minare parçalarının enerji nakil hattına zarar vermesi nedeniyle evlere bir süre elektrik verilemedi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.