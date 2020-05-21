Kırıkkale'de karantina süresi dolan 53 kişi evlerine gönderiliyor

AA

Kente 17 Mayıs'ta Tanzanya'dan getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 53 kişi, Ramazan Bayramı dolayısıyla karantina sürelerini evde geçirmeleri için sağlık kontrollerinin ardından önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Orman İşletme Müdürlüğünce gönderilen çam fidanları da yurttan ayrılan vatandaşlara hediye edildi. Polis ve jandarma ekipleri yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Karantina süresi dolan Nurettin Hasırcı, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizi en güzel şekilde ağırladı, misafir etti. Cumhurbaşkanımız ve bütün yetkililere selamlarımı sunuyorum. Allah razı olsun devletimiz bize 8 bin kilometrelik yola uçak gönderip en güzel şekilde vatanımıza dönmemizi sağladı ve sevdiklerimize kavuşturdu. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Türk vatandaşlarının yurt dışından getirilme sürecinin başladığı günden bu yana Kırıkkale'ye 6 kafile halinde getirilen 832 kişiden sadece 2'sinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.