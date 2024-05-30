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        Haberler Gündem Okulu kabusa çevirdi: Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı

        Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı

        Eğitimcilerin maruz kaldığı şiddet bu kez yüzünü Kırıkkale'de gösterdi. Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:56
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        Sınıf öğretmeni darbedildi
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        Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile veli Y.Ç. arasında okulda tartışma yaşandı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, öğretmeni darbetti.

        İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan velinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir ilkokulda sınıf öğretmeninin öğrenci velisi tarafından görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darbedildiği ifade edildi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Olay sonrası hastanede öğretmenimizi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumu hakkında bilgi almıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        #Kırıkkale
        #öğretmene darp
        #haberler
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