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İHA

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde yer alan dağların yamacındaki doğal oluşumlar, güzelliği ile dikkat çekiyor. Etrafındaki dağlardan ayrı olarak hem rengi hem de şekliyle farklılık gösteren kayalar, büyülüyor.

İHA'nın haberine göre Romalılar ve Bizanslılar dönemindeki insanların da uzun süreler burada yaşadığı söyleniyor.

Kırıkkale kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan alan, hem keşfedilmeyi hem de turizme kazandırılmayı bekliyor. Yapısı tarih boyunca değişmeyen doğal oluşumun manzarası da havadan görüntülendi.

Alanı tanıtan köy sakinlerinden Haydar Koyuncu, rengarenk toprak, oyuklar, mağaralar, kırmızı, sarı, yeşil, mavi rengiyle buranın çok güzel bir manzarası olduğunu söyledi.

"ROMALILAR VE BİZANSLILAR YAŞAMIŞ"

Sarıkaya köyü isminin buradan alınma olduğunu ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

“Bir ara burası mıcır olacaktı. Valimiz burayı ziyaret ettikten sonra buranın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar manzaralı olduğunu fark etti ve Allah razı olsun vazgeçildi. Şunu rica ediyorum. Çeşnigir Köprüsü çok güzel yapıldı. Çok gurur duyuyorum. Ben gezdim gördüm. Emeğine sağlık. Ben Ihlara Vadisi'ne de gittim. Ama burası da bir Ihlara Vadisi gibi olur. Valimizin doğa sevgisi var, insan sevgisi var. Çok teşekkür ederim. Burasının da bir Ihlara Vadisi gibi yapılmasını istiyoruz. Burada tabii kaya ay şeklinde. Burada Romalılar ve Bizanslılar yaşamış. Burada insanlar yaşamış. Baykuşlar, kartallar ve bir sürü kuş vardı."

"BURANIN MANZARASI İÇ ANADOLU'YA GÖRE ÇOK ÇOK GÜZEL"

Koyuncu, “Aşık Kerem 17 sene Aslı’yı ararken buradan geçer. Bakar kayaya der ki; ‘Kayalar kayalar, ne güzel sarı kayalar. Şeklin benze aya Aslı'mı gördün mü buradan geçerken?’ der. Böyle peri bacaları gibi değişik bir rengi var. Hakikaten çok güzel ata dedelerimizin yurdu. Buranın manzarası İç Anadolu’ya göre çok çok güzel. Buraya kim hizmet ederse Allah razı olsun deriz” dedi.