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        Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

        KIRIKKALE'ninBalışeyh ilçesinde Y.T. (16), babasına ait pompalı tüfekle oyarken kazayla arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak, ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:02
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        Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
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        KIRIKKALE'ninBalışeyh ilçesinde Y.T. (16), babasına ait pompalı tüfekle oyarken kazayla arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak, ölümüne neden oldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşbıçak köyünde meydana geldi. Y.T., babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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