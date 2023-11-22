Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu, 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu, 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir minibüs ve ikamette arama yaptı.

        Minibüste 1 milyon 260 bin dolu, evde ise 7 bin 400 boş makaron, 2 otomatik sigara dolum makinesi, kompresör ve 2 kilogram tütün bulundu.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, ADSM'yi ziyaret etti
        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, ADSM'yi ziyaret etti
        Kırıkkale'de bir haftada 69 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de bir haftada 69 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakala...
        Kırıkkale'de 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakala...
        Kırıkkale'de 3 ayrı evde hırsızlık iddiası
        Kırıkkale'de 3 ayrı evde hırsızlık iddiası
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp 2 kadını dolandıran zanlı tutuk...
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp 2 kadını dolandıran zanlı tutuk...
        Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi
        Kırıkkale'de polis ekipleri sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi