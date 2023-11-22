Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu, 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu, 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir minibüs ve ikamette arama yaptı.

Minibüste 1 milyon 260 bin dolu, evde ise 7 bin 400 boş makaron, 2 otomatik sigara dolum makinesi, kompresör ve 2 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.