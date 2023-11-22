Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin dolu makaron ele geçirildi KIRIKKALE'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamanda, kent merkezindeki bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 tam otomatik makaron dolum makinesi, kompresör, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 7 bin 400 içi boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.