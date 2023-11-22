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        Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin dolu makaron ele geçirildi

        KIRIKKALE'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:55
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        Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin dolu makaron ele geçirildi
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        KIRIKKALE'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamanda, kent merkezindeki bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 tam otomatik makaron dolum makinesi, kompresör, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 7 bin 400 içi boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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