Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin dolu makaron ele geçirildi
KIRIKKALE'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
KIRIKKALE'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamanda, kent merkezindeki bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 tam otomatik makaron dolum makinesi, kompresör, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 7 bin 400 içi boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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