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        Interpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale´de yakalandı

        ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:13 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:15
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        Interpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale´de yakalandı
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        ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, DEAŞ örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T., kent merkezinde yakalandı. Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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