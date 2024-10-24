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        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bacaklarından vuruldu

        KIRIKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Burak D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:20
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        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bacaklarından vuruldu
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        KIRIKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Burak D.'nin (27) tabancayla bacaklarından vurduğu Kader D. (22), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki 2 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kader D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Burak D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Burak D., üzerindeki tabancayla eşi Kader D.'ye ateş etti. Kader D., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kader D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kader D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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