Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kırıkkale'de iftar programında konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Devletimizin ve milletimizin bizden büyük beklentisi var. Üzerimizdeki yük ağır ama kaldırılamaz değil. Beraberce kaldırırsak, hepimiz omuz verirsek ve bu yükün altına girersek, o zaman o kadar zor ve imkansız olmayacak, mümkün olacak." dedi.



Dinç, Yeşilay Kırıkkale Şubesi tarafından öğretmenevinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'de değil, dünyada büyük bir bağımlılık sorunu olduğunu söyledi.





Toplumsal anlamda büyük bir tehdit yaşandığını aktaran Dinç, şu ifadelere yer verdi:





"ABD'den Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya, Asya ülkelerinden Rusya'ya her tarafta bağımlılıkla alakalı çok büyük bir tehdit var. Hiç şüphesiz bundan biz de etkileniyoruz. Bu noktada memleketimiz, milletimiz ve insanlık için bir şey yapmak istiyorsak, ilk yapacağımız şey bağımlılıklarla mücadele. En doğru iş bağımlılıklarla mücadele, en doğru zaman şimdi, en doğru insanlar da sizlersiniz. Yeşilay bereketli bir kurum. Kurucularına Allah rahmet eylesin, hizmet edenlere, yaşayanlara da hayırlı, uzun ömürler versin."



- "85 milyon Yeşilaycı olacak"



Yeşilay'da güzel insanların hizmet ettiğini, gönüllülerinin çok kıymetli ve önemli bir iş yaptığını aktaran Dinç, şöyle devam etti:



"Beraberce yaptığımız işin çok acil, önemli, kıymetli, kutsal ve gerekli bir iş olduğuna yüzde 100 inanıyoruz. Sizler de bu iş için destek veriyorsunuz ama yeter mi yetmez. Büyüterek bu işi yürütmemiz lazım. Bağımlılık probleminde birçok ülke treni kaçırmış durumda, başa çıkamıyorlar. Biz hala başa çıkabiliriz. Bunun yolu yaptığımız işi çok ciddiye almaktan, birinci önceliğimiz haline getirmekten ve bütün dikkatimizi, enerjimizi yoğunlaştırmaktan geçiyor."



Dinç, memlekette bağımlılığın kalmayacağını, her şehrin Yeşilaycı şehir olacağını vurgulayarak, "85 milyon Yeşilaycı olacak. O yüzden biz bu seneki sloganımızı 'Sen de Yeşilaycısın' seçtik." dedi.





Bağımlılıkla ilgili bir sıkıntı olduğunda akla hemen Yeşilay'ın geldiğini dile getirerek, "Devletimizin ve milletimizin bizden büyük beklentisi var. Üzerimizdeki yük ağır ama kaldırılamaz değil. Beraberce kaldırırsak, hepimiz omuz verirsek ve bu yükün altına girersek, o zaman o kadar zor ve imkansız olmayacak, mümkün olacak." ifadelerine yer verdi.



Programa, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Çalık da katıldı.



İftar programının ardından Dinç ile Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.









