Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

        KIRIKKALE'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 23:31 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Soner Sarıtaş (37) yönetimindeki 34 UB 2511 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra durdu. Bu sırada arkadan gelen Ramazan Kiday yönetimindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, Bilal Koçak idaresindeki 40 ABG 370 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş ağır yaralanırken, araçlarda bulunan Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Karakuş, Fatih Karakuş ve Lütfi Karakuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü Soner Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle karayolunda ulaşımda aksama meydana geldi. Araçların kaldırılması ve temiz çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedil...
        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedil...
        Karakeçili'de çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı
        Karakeçili'de çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı