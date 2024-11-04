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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen ile şoförü, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)

        BAŞKANVE ŞOFÖRÜ KURTARILAMADISaldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:40
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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen ile şoförü, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
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        BAŞKANVE ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

        Saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

        SALDIRGAN YEĞENİ

        Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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