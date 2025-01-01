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        Kırıkkale'de buzlanma nedeniyle kaza: 6 yaralı

        KIRIKKALE'de buzlanma nedeniyle iki otomobil ve bir minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:35
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        Kırıkkale'de buzlanma nedeniyle kaza: 6 yaralı
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        KIRIKKALE'de buzlanma nedeniyle iki otomobil ve bir minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Terminal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Çalışkan idaresindeki 71 ACU 732 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aslıhan Pehlivanlı kontrolündeki 06 EPP 930 plakalı otomobil ile Hacı Gündoğdu idaresindeki 71 S 0295 plakalı minibüs de kaza yapan otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Aslıhan Pehlivanlı ve minibüste bulunan Kaan Yıldırım, Gökhan Ağırbaş, Özkan Ağırbaş, Emre Köker ve Ömer Bütüner yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca yol, buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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