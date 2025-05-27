Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması; 8 gözaltı

KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' (irtikap) suçlamasıyla gözaltına alındı. İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.