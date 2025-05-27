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        Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması; 8 gözaltı

        KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:44
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        Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması; 8 gözaltı
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        KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' (irtikap) suçlamasıyla gözaltına alındı. İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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