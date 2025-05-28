Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturmasında gözaltı sayısı 10 oldu

KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' (irtikap) suçlamasıyla dün gözaltına alındı. İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T., yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.