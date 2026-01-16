Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Düzce Valisi olarak atanan Makas, Kırıkkale'den uğurlandı

        Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi olarak atanan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, uğurlama töreninin ardından kentten ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:07
        
        


        Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen törende Makas, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

        Vali Makas, 2,5 yıl Kırıkkale Valiliği görevini ifa ettiğini belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla çalıştıklarını söyledi.

        Bütün çalışmalarının odağına vatandaşı ve Kırıkkale'yi koymaya çalıştıklarını dile getiren Makas, "Önce vatandaştan dua almaya ve sırlı duaları bulmaya çalıştık ve o noktada bir görev ifa ettiğimize inanıyorum. Bu 2,5 yıl boyunca bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Hakkınızın hellalliğini istiyorum." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Vali Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak şehirden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

