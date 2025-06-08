İki yıl önce kendisini tüfekle yaralayan husumetlisini tabancayla vurdu (2)

Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisi M.Ö.’yü tabanca ile vurup ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan H.M.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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