İki yıl önce kendisini tüfekle yaralayan husumetlisini tabancayla vurdu (2)
ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİKırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisi M.
ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisi M.Ö.’yü tabanca ile vurup ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan H.M.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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