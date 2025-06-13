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        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

        KIRIKKALE'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:45
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        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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        KIRIKKALE'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma başlattı. Bu kapsamda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S.D. adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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