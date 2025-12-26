Bahşılı Kaymakamı Bozkır'dan kadın çiftçiye ziyaret
Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, kadın üreticiyi ziyarette bulundu.
Kaymakam Bozkır, 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak hayvancılığa başlayan Hatice Teke'yi, Halim Şenses Mahallesi'ndeki çiftliğinde ziyaret etti.
Ziyarette Teke'den çalışmaları hakkında bilgi alan Bozkır, çiftlikteki yeni doğan kuzuları sevdi.
Teke'yi çalışmalarından dolayı tebrik eden Bozkır, "Bu azminiz ve çalışma şevkiniz diğer insanlarımıza da örnek olur inşallah. Kaymakamlık olarak her türlü desteği size vermeye hazırız." dedi.
Bozkır'a İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.
