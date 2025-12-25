Habertürk
        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor

        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 25.12.2025 - 13:36
        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor
        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Türkyılmaz ve M.T. ile tutuksuz sanıklar K.T, B.U, F.M, T.A, Ü.T, M.T. ve İ.A. ile avukatları yer aldı.

        Sanıklardan C.A. ve İ.A. ise duruşmaya katılmadı.

        Tanık beyanlarının ardından savunmasını yapan tutuklu sanıklardan eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü M.T, müştekiden öğrendiği kadarıyla 7 dairenin bedelsiz verildiğini iddia etti.

        Türkyılmaz'ın daha önce de bu şekilde işlerinin olduğunu öne süren M.T, "Daire verilenlerin kimliklerini Türkyılmaz'ın talimatıyla ben istedim. Detaylarını sonradan öğrendim." dedi.

        Eski Belediye Başkanı Türkyılmaz ise M.T'nin iddialarına katılmadığını belirterek, kendisine talimat vermediğini savundu.

        Kendisinin üzerine kurulu siyasi bir kumpas olduğunu öne süren Türkyılmaz, 7 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

        Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini istedi.

        Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Türkyılmaz ve M.T'nin adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetti.

        Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile İ.A, M.T, T.A, Ü.T, B.U, C.A, F.M, İ.A, K.T. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

        Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T, B.U. ve İ.A'nın "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, F.M, C.A, M.T, T.A. ve K.T'nin de kamu görevlisi olmamalarına rağmen yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, ayrıca Türkyılmaz ve M.T'ye zincirleme suçtan artırım istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Tutuklu sanıklardan T.A, Ü.T. ve İ.A. da önceki celse adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

