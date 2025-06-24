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        Kırıkkale'de köpük tankı patladı; 1 ağır yaralı

        KIRIKKALE'de Deniz Şen (46), araç yıkama köpük tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:25
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        Kırıkkale'de köpük tankı patladı; 1 ağır yaralı
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        KIRIKKALE'de Deniz Şen (46), araç yıkama köpük tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki araç yıkama köpük tankı, basınç nedeniyle patladı. Bu sırada bahçede bulunan ve başına parça isabet eden garaj amiri Deniz Şen, yaralandı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Deniz Şen'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, hastaneye giderek personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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