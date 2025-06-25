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        'Tarla sulama' kavgasında 3 kişiyi öldüren 2 kardeşe müebbet ve 38'er yıl hapis cezası

        KIRIKKALE'ninSulakyurt ilçesinde tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, akrabaları Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur'u (17) tabancayla vurarak öldüren Erhan Çiftçi (46) ile kardeşi Kadir Çiftçi (40) müebbet hapis ve 38'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:50
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        'Tarla sulama' kavgasında 3 kişiyi öldüren 2 kardeşe müebbet ve 38'er yıl hapis cezası
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        KIRIKKALE'ninSulakyurt ilçesinde tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, akrabaları Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur’u (17) tabancayla vurarak öldüren Erhan Çiftçi (46) ile kardeşi Kadir Çiftçi (40) müebbet hapis ve 38'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 6 Ağustos 2024 tarihinde Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki Koltarla mevkisinde meydana geldi. Erhan ve kardeşi Kadir Çiftçi, akrabaları Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur ile iddiya göre tarla sulama nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Erhan ve Kadir Çiftçi, üzerlerindeki tabanca ile akrabaları dede, oğul ve toruna ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Satılmış, İbrahim ve Satılmış Cesur olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra yakalanan kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, enişteleri K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'KEŞKE OLMASAYDI'

        2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erhan ve kardeşi Kadir Çiftçi ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Erhan Çiftçi savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "İlk kez hakim karşısına çıkıyorum. Keşke olmasaydı. Orada keşke ben ölseydim de başıma bunlar gelmeseydi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

        2 SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Kadir Çiftçi ise suçlamaları kabul etmediğini ve olay günü kendisinin silah kullanmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Tutuksuz sanık K.A. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Ölenlerin yakınlarını ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara önce ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez müebbet hapis cezası verdi ardından 'haksız tahrik' indirimi uyguladı. Buna göre sanıklara, bir müebbet ile 38'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık K.A. ise beraat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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