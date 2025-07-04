Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        İddia üzerine köprüden Kızılırmak'a atlayan genç kayboldu

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia üzerine köprüden Kızılırmak'a atlayan genç kayboldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak Nehri’ne atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

        Olay, akşam saatlerinde Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisinde meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara'ya giden 4 arkadaş, Kızılırmak köprüsü yakınında mola verdi. Daha sonra kendi aralarında iddiaya giren arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan köprüden suya atladı. Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) ise Kanbur’un köprü üzerinden Kızılırmak’a atladığı anı cep telefonu ile kaydetti. Suya atlayan Kanbur, bir süre sonra hareketsiz bir şekilde suyun yüzüne göründü ve nehirde sürüklenerek gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde tekrar başlanılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iddialaşma sonucu köprüden ırmağa atlayan genç kayboldu
        Kırıkkale'de iddialaşma sonucu köprüden ırmağa atlayan genç kayboldu
        Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de iki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de iki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Karakeçili'de 1267 kişinin boy ve kilosu ölçüldü
        Karakeçili'de 1267 kişinin boy ve kilosu ölçüldü
        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı