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        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:44
        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        N.V. (55) idaresindeki 06 DET 705 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Balışeyh Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan F.B'ye (79) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan F.B, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araç sürücüsü N.V, gözaltına alındı.

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