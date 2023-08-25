Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
T.Y. (43) idaresindeki 38 YH 572 plakalı Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 29. kilometresinde, kaçan topunu almak için aniden yola çıkan B.E'ye (8) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü T.Y, gözaltına alındı.