Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten "üst geçit" açıklaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten "üst geçit" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Keskin ilçesinde vatandaşların üst geçit talebiyle ilgili gerekli çalışmaların başladığını bildirdi.

        Öztürk, yazılı açıklamasında, 25 Ağustos'ta Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda bir çocuğun trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Çocuğun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

        "Kazanın ardından dün bölge sakinlerinin talepleriyle ilgili açıklamaları ve girişimleri olmuştur. Daha önce de kazaların yaşandığı bu bölgede, bugün itibariyle mülki amirler ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, talepler dinlenmiştir. Bölgeye yaya üst geçidi, refüje ferforje çit ve yol kenarına oto korkuluk yapılması için gerekli etütler ve çalışmalar başlamış olup, konunun hem Karayolları Genel Müdürlüğü hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli takibi ve bir an önce neticelenmesi için görüşmelerimizi ve girişimlerimizi sürdüreceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valisi Makas'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırıkkale Valisi Makas'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale'de freni boşalan tanker eve çarparak durabildi
        Kırıkkale'de freni boşalan tanker eve çarparak durabildi
        PARK HALİNDE FRENİ BOŞALAN AKARYAKIT TANKERİ, SAHİBİNİN EVİNE DALDI
        PARK HALİNDE FRENİ BOŞALAN AKARYAKIT TANKERİ, SAHİBİNİN EVİNE DALDI
        Park halinde freni boşalan akaryakıt tankeri, sahibinin evine daldı
        Park halinde freni boşalan akaryakıt tankeri, sahibinin evine daldı
        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise teslim ola...
        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise teslim ola...