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        Kırıkkale'de 1 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:01
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        Kırıkkale'de 1 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 16-22 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 121 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, 120 zanlı ise serbest bırakıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Ayrıca, 2 bin 151 kişi ve 173 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve 529 fişek ele geçirildi.

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