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        Kırıkkale'de "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Kırıkkale'de, Garnizon Komutanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:15
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        Kırıkkale'de "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Kırıkkale'de, Garnizon Komutanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Vali Mehmet Makas, merkeze bağlı Hasandede köyü Gazi Tepe mevkisindeki etkinlikte, hem Cumhuriyet'in 100. yılını hem de Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını çok farklı törenlerle kutladıklarını söyledi.

        Tüm coğrafyanın kurtuluşuna sebep olacak aziz milletin kutlu yürüyüşünün devam ettiğini vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

        "Bu yürüyüşü hem gelecek nesillere aktarabilmek hem de dünyaya duyurabilmek adına bütün kurumlarımız kendilerine farklı görevler addettiler. Bütün kurumlarımıza 100. yıl dolayısıyla yaptıkları etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada 2 bin 100 ağacı toprakla buluşturacağız. Kırıkkale'miz her şeyin en güzeline layık. Bugünkü faaliyetin ilimize ve ülkemize bereketler getirmesini diliyorum."

        Bakım Albay Tolga Topbaşoğlu da ormanları korumanın ve yeni ormanlar oluşturmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından oluşturulan hatıra ormanında Vali Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, askerler, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar, 2 bin 100 karaçam, sedir, ceviz, hünnap ve kestane fidanı ile üzüm asmalarını toprakla buluşturdu.

        Katılımcılara çorba ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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