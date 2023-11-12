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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:21
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu M.N.J.A.M. ve A.A.İ, düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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