Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu M.N.J.A.M. ve A.A.İ, düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.