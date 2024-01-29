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        Kırıkkale'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

        Kırıkkale'de jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:16
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        Kırıkkale'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
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        Kırıkkale'de jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri, Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sahasındaki devriye faaliyetinde yaban hayvanlarını unutmadı.

        Ekipler, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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