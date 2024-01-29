Kırıkkale'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı Kırıkkale'de jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri, Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sahasındaki devriye faaliyetinde yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.