Kırıkkale'de kaçak sigara ve elektronik eşya ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Ocak-1 Şubat'ta bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 560 paket kaçak sigara, 20 litre sahte etil alkol, 19 cep telefon aksesuarı, 16 elektronik sigara, 10 elektronik eşya ve 9 gümrük kaçağı kulaklık bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.