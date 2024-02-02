Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist hafif yaralandı.

Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkiindeki istinat duvarı, rayların üzerine devrildi. Bu sırada hatta seyreden yük treninin lokomotifi devrildi, 3 vagonu raydan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 makinist, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, demir yolu hattını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürüyor.

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