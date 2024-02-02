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        Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:19
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        Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
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        Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist hafif yaralandı.

        Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkiindeki istinat duvarı, rayların üzerine devrildi. Bu sırada hatta seyreden yük treninin lokomotifi devrildi, 3 vagonu raydan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 2 makinist, hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler, demir yolu hattını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürüyor.

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