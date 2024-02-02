Kırıkkale'de 225 bin dolu makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekipleri bir otomobilde 225 bin dolu makaron ele geçirdi.

Kırıkkale'de polis ekipleri bir otomobilde 225 bin dolu makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 225 bin dolu makaron bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen diğer şüpheli hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.