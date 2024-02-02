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        Kırıkkale'de 225 bin dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekipleri bir otomobilde 225 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:59
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        Kırıkkale'de 225 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekipleri bir otomobilde 225 bin dolu makaron ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 225 bin dolu makaron bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen diğer şüpheli hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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