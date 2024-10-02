Kırıkkale'de tel kırma kursu açıldı
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tel kırma kursu açıldı.
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tel kırma kursu açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş, Kırıkkale Belediyesi Evleri Kurs Atölyesi'ndeki açılış öncesi yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının böyle bir kursa öncülük etmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Geleneksel el sanatlarından tel kırmanın önemli bir alan olduğunu aktaran Aktaş, "Kadınlarımızın evde boş duracağına burada zaman geçirmeleri adına güzel bir kurs olacak. Hocamıza, desteklerinden dolayı belediyeye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Aktaş ve kadınlar kurdele keserek kursun açılışını gerçekleştirdi.
Kursa 28 kursiyer katılıyor.
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