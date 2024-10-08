Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-7 Ekim'de sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 419 sentetik hap, 87,83 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı, 17'si hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 85 bin 979...
        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 85 bin 979...
        Kırıkkale Belediyesi 23 yeni araçla filosunu genişletti
        Kırıkkale Belediyesi 23 yeni araçla filosunu genişletti
        İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki
        İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki
        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 13'üncü gününde
        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 13'üncü gününde
        Kırıkkale'de 13 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de 13 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale ve Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edi...
        Kırıkkale ve Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edi...